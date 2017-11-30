Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus haber ajanslarının son dakika olarak bildirdiğine göre, Rus Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev, Moskova'nın Suriye'deki askeri birlikleri geri çekmeye hazırlandığını bildirdi.



RIA haber ajansı Patrushev'in "Hazırlıklar devam ediyor" dediğini aktardı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, geçtiğimiz hafta Rusya’nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının azaltabileceğine işaret ederek yıl sonundan önce bir düşüşün başlayabileceğini söylemişti.