Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Esad rejiminin Sovyet yapımı misket bombalarıyla düzenlediği saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Misket bombası kullanımıyla ilgili bilginin, aktivistlerle yapılan görüşmeler ile açık kaynak video ve fotoğrafların doğrulanmasına dayandırıldığı belirtilen açıklamada, fark gözetmeyen bu silahların sivillerin hayatını ciddi biçimde tehdit ettiği vurgulandı.

Suriye'de 5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.