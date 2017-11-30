Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Gıda Komitesinin dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklamak istemesine Türk dönercilerden tepki geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de döner üreten bir şirketin sahibi Remzi Kaplan, dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklaması girişimine ilişkin, "Bu dönere yönelik bir kasıttır." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerde kullanılan fosfat maddesiyle ilgili konunun yeni olmadığını, iki yıl önce iki milletvekilinin AP'ye önerge verdiğini hatırlatarak, şimdi konunun yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

Döner üretiminde fosfatın kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan Kaplan, "Fosfat olmadan da döner yapabiliriz. Sadece gündem oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Berlin'de faaliyet gösteren başka bir döner firmasının sahibi Hasan Babur da bu konunun iki yıldır konuşulduğuna işaret ederek, döner sektöründe fosfatın az miktarlarda kullanıldığını söyledi.

Döner sektöründe 110 bin kişi çalışıyor

Almanya'da döner üretiminde 110 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Önergenin onaylanması durumunda, büyük bölümü üreticiden dondurulmuş şekilde temin edilen döner üretiminin zora gireceği öngörülüyor.

Strazburg'da belli olacak

Brüksel'de dün toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin teklifi görüşmüştü.

AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Konuyla ilgili anlaşmazlığın, Strazburg'da 11-14 Aralık'ta yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor.