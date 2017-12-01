Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'dan kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı Bangladeş'i ziyaret eden Papa Françesko, ilk kez Rohingya kelimesini kullandı. Papa, söz konusu kelimeyi Cox's Bazar'daki sığınmacı kampında kalan 16 göçmenle buluşmasında sarfetti.

Papa'nın Asya turunda Arakanlı Müslümanları tarif eden Rohingya kelimesini telaffuz edip etmeyeceği merak konusuydu.

Myanmar, etnik grup ve vatandaş olarak kabul etmediği Müslümanları temsil eden 'Rohingya' kelimesini kabul etmiyor. Yönetim ve Yangon Başpiskoposu Charles Bo, ziyaret öncesinde Papa’ya uyarılarda bulunmuş ve kelimeyi kullanmamasını istemişti.

Uluslararası Af Örgütü, Arakan Müslümanları ile dayanıştığını göstermesi için Papa'dan 'Rohingya' demesini istemişti.

25 Eylül'de Myanmar ordusunun başlattığı etnik temizlik sonrasında 600 bini aşkın Arakanlı Müslüman komşu Bangladeş'e sığındı. Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütlerinin raporları, ordu birliklerinin sivilleri öldürdüğünü ve köyleri yaktığını ortaya koyuyor.