Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medvedev, Soçi'de ŞİÖ üye ülke Başbakanlarının katılacağı Hükümet Başkanları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ile ŞİÖ üyeleri arasındaki ticaret hacminin 2017'de 80 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

ŞİÖ’nün aslen güvenlik politikası alanında koordinasyon konularıyla ilgilenen bir organizasyon olarak düşünüldüğünü hatırlatan Medvedev, "Ancak artık ŞİO kapsamında ekonomik iş birliğine ve ekonomik bütünlüğün oluşturulmasına doğru hareket etmeliyiz." diye konuştu.

ŞİÖ nezdinde bir bankanın da kurulmasının gerekliliğini vurgulayan Medvedev, "Bu konudaki istişarelerimiz yıllardır devam ediyor. Artık bu konuda bir adım atmamız gerekli. Bu konuda somut sonuçlar almak tamamıyla bizim elimizdedir." ifadesini kullandı.

Medvedev, ŞİÖ üyeliği için başvurularda bulunan İran ve Afganistan’ın da örgüte üyeliği önünde bir engel bulunmadığını söyledi.