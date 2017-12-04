Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Afrika ekonomilerinin iyi bir yönetimle yapısal dönüşümü sağlayabileceğini kaydederek "Afrika kendi geleceğini belirleme fırsatına sahip." dedi.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) ve Afrika Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen "2017 Afrika Ekonomik Konferansı" Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Desalegn, iyi bir yönetimin aynı zamanda dönüşümü, kalkınmayı ve demokratikleşmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, toplumları ve devletleri daha iyi bir aşamaya çıkardığını söyledi.

Desalegn, "Afrika kendi geleceğini belirleme fırsatına sahip ve ekonomisini halklarının yararı için yapısal şekilde dönüştürmek zorunda. Şimdi kararsızlık ve duraksama zamanı değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Richard Joseph ise Afrika'nın yapısal dönüşümü gerçekleştirmesi için çatışmaları ve yolsuzluğu azaltması, endüstriyel verimliliği desteklemesi, adil seçimler düzenlemesi, çevreyi koruması ve temel geliri garanti altına alması gerektiğini ifade etti.

Afrika ekonomilerindeki yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi için yönetim stratejileri ve politikalarını tartışmak üzere düzenlenen konferansa çok sayıda politikacı ve araştırmacı katılıyor.

Üç gün sürecek olan konferansta uzmanlar aynı zamanda kıtadaki başarılı uygulamaları da masaya yatırıyor.