Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı arayarak, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

ABBAS: İSTİKRARI TEHLİKEYE ATAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer verilen açıklamaya göre, Trump ile Abbas arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptı.

Açıklamada, Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedildi.

"DOĞU KUDÜS OLMADAN FİLİSTİN DEVLETİ OLMAZ"

Ebu Rudeyne açıklamasında, "Başkan Abbas bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdi." ifadesini kullandı.

TRUMP ŞİMDİLİK GERİ ADIM ATTI

Beyaz Saray ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasını ertelediğini bildirdi.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah Jordan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasının ertelendiği bildirildi.

BEYAZ SARAY, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Beyaz Saray, Trump'ın söz konusu kararını açıklamak üzere olduğu yönündeki haberlerin bulunduğu dönemde, Başkan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile konuştuğunu doğruladı.

BAŞKA LİDERLERLE DE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, Trump'ın daha başka devlet liderleriyle görüşeceğini belirtirken, bu liderlerin kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.