Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün aidiyetine ilişkin kararına ilk açıklama geldi. İsrail tarafından gelen ilk açıklamada Başbakan Netanyahu " Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak içermeyen bir barış mümkün değil." sözleriyle karşılık verdi.

TARİHÎ DÖNÜM NOKTASI

İsrail’den ilk tepki ise Başbakan Benyamin Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, kararı "tarihî bir dönüm noktası" olarak niteledi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise bir açıklama yapacak.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, önümüzdeki günlerde Orta Doğu’yu ziyaret edecek.