Rusya’nın İrkutsk bölgesinde Eurocopter AC-50 adlı içerisinde 2 kişinin bulunduğu helikopterin kaybolduğu duyuruldu. Helikopterle en son bağlantının Bratsk şehri yakınlarında yapıldığı, daha sonra haber alınamadığı açıklandı. Yetkililer, helikopterin yerini tespit etmeye çalıştıklarını bildirdi.
Rusya’da helikopter kayboldu
07.12.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın İrkutsk bölgesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu helikopterin kaybolduğu açıklandı.
Etiketler : Rusya,helikopter kayboldu,İrkutsk bölgesi,
525514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525514.aspx
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