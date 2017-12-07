Rusya’nın İrkutsk bölgesinde Eurocopter AC-50 adlı içerisinde 2 kişinin bulunduğu helikopterin kaybolduğu duyuruldu. Helikopterle en son bağlantının Bratsk şehri yakınlarında yapıldığı, daha sonra haber alınamadığı açıklandı. Yetkililer, helikopterin yerini tespit etmeye çalıştıklarını bildirdi.