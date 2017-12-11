Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'nin çoğunluğu oluşturduğu SDG'nin Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, YPG ile terör örgütü DEAŞ arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbiç'te de yapıldığını öne sürdü.

YPG/PYD'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG ile DEAŞ arasında Rakka'da yapılan anlaşma kapsamında, daha önce açıklanandan farklı olarak, çok sayıda teröristin şehir dışına çıkışına izin verildiği birçok yabancı savaşçının onlar arasında yer aldığı ve konvoylara cephane de yüklendiği ortaya çıktı.

Geçen ay Türkiye'ye kaçan, SDG'nin Türkiye tarafından tehdit edildiğini iddia ettiği Silo, Rakka'dakine benzer şekilde Menbic'de yapılan anlaşma kapsamında 2000 DEAŞ teröristinin kentten çıkış izni verildiğini öne sürdü.

2 BİN TERÖRİST KAÇTI

Silo, Times'taki röportajında, SDG'nin DEAŞ'lı teröristlere belge sattığını da iddia etti: "Menbiç'ten yaklaşık 2000 terörist kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. SDG komutanlarından belge alabildiler".

Eski SDG sözcüsü, "SDG'nin alt seviyedeki DEAŞ'lı teröristlere, kendi kontrolündeki topraklarda serbestçe seyahat edebilmeleri için 200 dolara seyahat belgesi sattığını, üst düzey DEAŞ'lılarınsa belgeler için çok daha fazla miktarlar ödediklerini" öne sürdü.

"ABD'Yİ UTANDIRIYOR"

Times, Silo'nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, PYD'lilerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı.

Gazete, ABD'nin Silo'nun açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını belirtti.

Silo daha önceki röportajlarında, "YPG'nin, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle SDG olarak yapılandırılandırıldığını" öne sürmüştü.