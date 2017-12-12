Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından Filistin genelinde çıkan protesto gösterilerine İsrail güvenlik güçlerinin insanlık dışı müdahalesi sonucu 6 Filistinli şehit oldu, bin 778 kişi de yaralandı.

BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE BİN 339 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin protestoculara yaptığı müdahale sonucu bin 399 kişinin yaralandığını, bunlardan 3'ünün de gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

İsrail işgal güçlerinin kullandığı plastik kaplı mermilerden 323 kişi, göz yaşartıcı gaz bombasından 998 kişi yaralandı. 24 kişi ise darp edilme, düşme ve yanma şeklinde yaralandı.

GAZZE'DE 382 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze şeridinde ise Perşembe gününden beri 382 kişi yaralandı. Gazze'de 85 kişinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığı, 235'inin gaz solumaktan, 12 kişinin dayak, düşme ve yanma şeklinde yaralandığı belirtildi. 21 kişi gaz bombasının isabet etmesinden yaralandı. 15 kişi ise bombardımandan yaralandı.