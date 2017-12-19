Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kudüs tasarısının BM gündemine bile gelmesini ülkesine hakaret saydı. 14 ülkenin destek verdiği tasarı ABD'nin vetosuyla reddedildi.
ABD'li temsilci; veto edilen tasarıya destek veren 14 ülkeyi İsrail-Filistin sorununa yeterli desteği vermemekle eleştirdi, "ABD halkının sabrı taşıyor" ifadesini kullandı.
Nikki Haley isim vermeden Filistin lideri Mahmud Abbas'a da yüklendi.
Haley, "Liderlerinin müzakerelere engel koymasıyla Filistin halkı ne kazanacak" şeklinde konuştu.