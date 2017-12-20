Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmî haber ajansı SPA’ya göre Kral Salman bin Abdulaziz, CIA Başkanı Pompeo’yu başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda kabul etti. Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Kraliyet Divanı Başkanı ve Devlet Bakanı Halid bin Abdurrahman el-İsa, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Ulusal İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan ve diğer yetkililer de görüşmede hazır bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Yemame Sarayı dün Husilerin füzeli saldırısına uğramıştı.