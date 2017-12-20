Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu. Trump, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz." dedi.