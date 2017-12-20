ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu. Trump, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz." dedi.
Trump'tan Kudüs oylaması öncesi küstah tehdit
20.12.2017 - 20:39 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu.
Etiketler : abd,donald trump,kudüs,
529309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529309.aspx
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