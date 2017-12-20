Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran'da yerel saatle 23:27’de yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından panik yaşayan İranlılar kendilerini sokağa attı.

İran-Irak sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede 12 Kasım’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 534 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Tahran Üniversitesi jeofizik merkezinin bir hafta önce yayınladığı rapora göre, Tahran'da güçlü bir depremin meydana gelmesi sonucunda en az 4 milyon kişi hayatını kaybedebilir.