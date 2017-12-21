Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ'nün Yemen Ofisine ait sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, 70 tondan fazla tıbbi malzeme, ilaç, cerrahi operasyon gereksinimleri taşıyan DSÖ'ye bağlı uçağın Sana Havalimanı'na indiği belirtildi.

Bu arada, DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria ise Husilere ait SABA ajansında yer alan açıklamasında, bunun DSÖ'nün 2017 yılında yaptığı en büyük tıbbi malzeme yardımı olduğuna dikkati çekti.

Zagaria, Hudeyde Limanı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle örgütün yardımları uçakla Sana'ya ulaştırmak durumunda kaldığını, bunun ulaştırma maliyetini 5 kat artırdığını ifade etti.

Birçok yardım kuruluşu, Yemen'e yardımları ulaştırmada Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarını kullanıyor.

Yemen hükümeti ise ilgili taraflara ülkeye insani yardımları ulaştırmada meşru yönetimin kontrolündeki kurtarılmış hava ve deniz sınırlarını kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.