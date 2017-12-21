Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi tarafından örgüt adına yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, BM üyesi diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdidi kınandı.

"Haley'in tehditlerinin, Washington yönetimi yalnızlaştıracak şantajlar" olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şantaj, ABD'yi kendini daha fazla yalnızlaştıracak, dünyadaki nüfuzunu ve konumunu zayıflatacak en etkili yol. ABD Başkanı Trump'ın, dünyada satın alınamayacak ya da şantajla boyun eğdirilemeyecek şeyler olduğunu bilmesi gerek; bunlar özellikle de meşruiyet, ahlak ve ilke meseleleriyse. Vazgeçmeyeceğiz, korkmayacağız. BM Genel Kurulu üyelerinin ezici çoğunlukla Filistin konusundaki siyasi ve hukuki bağlılıklarını koruyacaklarına inanıyoruz."

Nikki Haley'in, bugün BM Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer ülkelerin diplomatlarına e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda "üstü kapalı tehdit ettiği" belirtilmişti.

Haley'in, e-posta mesajında "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın (Donald Trump) ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düşmesi dikkati çekmişti.

Trump da Genel Kurulda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Beyaz Saray'da 2017 yılının son kabine toplantısında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararına karşı çıkan ülkelere mali yardımların kesileceği imasında bulunarak, "Nikki'nin, BM'de paralarımızı alıp sonra da Güvenlik Konseyinde bize karşı oy kullanan ya da Genel Kurulda aleyhimize oy kullanma potansiyelini taşıyan ülkelere gönderdiği mesaj hoşuma gitti. Yüzlerce milyon hatta milyarlarca dolar alıp sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, bu oyları takip edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy kullansınlar, biz de epey (parayı) muhafaza etmiş oluruz. Umrumuzda değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili 18 Aralık'ta yapılan oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı. Oylamada konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.