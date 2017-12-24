Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimî temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmî olarak bildirmesi talimatı verdi. UNESCO, 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti. UNESCO'nun 12 Ekim 2017'de, Filistin'in El-Halil kentindeki Eski şehiri, dünya miras listesi'ne ekleme kararı almasına ABD tepki göstermiş ve 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla UNESCO'dan ayrılacağını açıklamıştı.