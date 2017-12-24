Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke



Söz konusu ülkeler soysala paylaşım sitelerinde de alay konusu yapılırken, BM Güvenlik Kurulunun oylama sonuçları açıklamasıyla birlikte arama motorlarında en çok aranan kelimeler “Mikronezya, Nauru, Togo, Palau, Guatemala, Honduras ve Marshall Adaları” oldu.



13 BİNLİK ÜLKE

Örneğin Güney Pasifikte bunan bir ada ülkesi olan Nauru, 21 kilometrekarelik yüz ölçümü ile 13 bin nüfusu ile dünyanın en küçük ada ülkesi olarak biliniyor. Yine Palau da bir Okyanusya ülkesi. Ülkenin kendine ait bir para birimi yok, ABD doları kullanıyorlar. Daha ülkenin adını hiç duymadığımız ve haritadaki yerini bilmediğimiz Mikronezya da Okyanusya’da bulunuyor. Ülkenin ismin anlamı Yunanca “Küçükada” olarak biliniyor. Nüfusu 62 bin olan Marshall Adaları ise, Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda 31 adet yuvarlak ada grubundan oluşuyor. 1946 ve 1958 yılları arasında ABD tarafından adalar civarında tam 67 kez nükleer bomba denemeleri yapıldığından dolayı “nükleer ada” olarak da biliniyor.