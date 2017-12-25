Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler son günlerde felaketlerle boğuşuyor. Önce tropikal Tembin (Vinta) tayfunu Mindanao Adası ve Zamboanga'yı yerle bir etti. Tayfunun yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 200'e ulaştı. Ülke, tayfunun şokunu atamadan Davao kentinde NCCC alışveriş merkezinde yangın çıktı. Mobilya mağazasında başlayarak diğer katlara sıçrayan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti. Davao şehrini ziyaret eden Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileğinde bulundu. Çok duygulanan Duterte, gözyaşlarına engel olamadı. Ülkede 21 Aralık’ta da Dinahican Burnu açıklarında 251 yolcu taşıyan gemi batmıştı. Özellikle uyuşturucu kaçakçılarına karşı çok sert politikalar takip eden Duterte’nin göreve geldiği Haziran 2016'dan bu yana polisin uyuşturucu çeteleri ve kullanıcılarına baskınları sonucu 10 binden fazla kişi öldü.