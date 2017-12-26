Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ kasım ayında internetten, İngilizce, Fransızca ve Almanca, “Yakında tatillerinizdeyiz” mesajı yayınlamasının ardından Avrupa’yı terör korkusu saldı. Yılbaşı kutlamaları sırasında terör saldırılarının önüne geçmeyi amaçlayan birçok Avrupa ülkesi, asker ve polisleri sokağa sürdü. Fransa, Almanya ve Macaristan’da sokaklara beton bariyerler konuldu; güvenlik görevlileri sık sık sokaklarda kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Almanya ‘da Berlin, Münih ve Leipzig’de çarşılar kasım ayında DEAŞ’ın muhtemel araçlı terör saldırılarına karşı beton bariyerler ile çevrelenmişti. Bu ay ise otomatik ve uzun namlulu silahlı polisler sokağa indi. Polisler muhtemel saldırı yapılabilecek bölgelerde devriye gezmeye başladı. Geçtiğimiz sene Almanya’da Noel pazarına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta ülkede terör tehdidinin en yüksek derecede olduğunu açıkladı ve 54 bin polis, 36 bin jandarma ile 7 binden fazla askerin seferber edildiğini duyurdu. Geçen yıldan itibaren uygulamaya konulan şehir merkezi ve Noel pazarlarına girişlerdeki “beton blok” engeli bu yıl bütün şehirlere yayıldı.

Macaristan’da da terör tedirginliği iyice arttı. Almanya’daki beton bloklu tedbirlerden sonra Macaristan’da anti-terör birlikleri sokaklara indi. Sokaklarda terör önleyici birlikleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birlikler; çelik yelek, miğfer ve ağır silahlar ile birlikte zırhlı araçlarla bölgede bir haftadır kol geziyor.

İngiltere de güvenlik tedbirlerini artıran ülkelerden birisi oldu. Geçtiğimiz sene 12 kişinin hayatını kaybettiği Birmingham’da yeni bir saldırı yaşanmaması için beton bloklar yerleştirildi. Milyonlarca turistin geldiği bölgelerde ek polis devriyeleri görevlendirildi.