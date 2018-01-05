Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da hayat pahalılığı bahanesiyle başlayan ve 30’a yakın kişinin hayatını kaybettiği rejim karşıtı gösteriler devam ederken Devrim Muhafızları da sokağa indi. Devrim Muhafızları komutanı Binbaşı General Muhammed Ali Caferi, Hamadan, İsfahan ve Lorestan kentlerine kuvvetler gönderdiklerini açıkladı. 2009’da “seçim hilesi” üzerine çıkan ve çok sayıda kişinin öldürüldüğü ayaklanmayı bastıran Devrim Muhafızları, İran’ın Şii teokrasisinin bir kılıcı ve kalkanı olarak görülüyor. İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi de “Gerekirse İran ordusu isyanı bastırmaya hazır” mesajı gönderdi. Musavi, “Polis ve milis gücü Besiçler, protestoları bastırdı. Ama askeri birlikler gerekirse müdahaleye hazır” diye konuştu.



REJİM YANLILARINDAN TAM DESTEK

Ülkede yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarını protesto etmek için başlayan “destek gösterileri” Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi birçok büyük kentte sürüyor. Sloganlarla ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan göstericilerin, “Kahrolsun fitneci münafıklar”, “Biz de şikâyetçiyiz, ancak sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz” gibi sloganlar atması da dikkati çekiyor.



RUSYA: KİMSE KARIŞMASIN

Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Washington’u uyardı. Uluslararası toplumun gündemini meşgul eden İran’daki hadiselerin ülkenin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Rybakov, “Meydana gelen olayları çarpıtma girişimlerine rağmen komşumuz dost ülke İran’ın bu zorluğun üstesinden gelebileceğine, İran Nükleer Programı Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın uygulanması dâhil diğer problemleri çözmede güçlü bir ortak olarak şu andaki dönemden daha güçlenmiş olarak çıkacağına eminim” ifadelerini kullandı. İran’daki durumla ilgili ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) toplama çağrısını da değerlendiren Rybakov, “Başka herhangi bir ülkede olduğu gibi İran’daki iç sürecin BMGK’nın yasal görevleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Amerikalı meslektaşlarımıza diplomasinin temellerini bir kez daha hatırlatmak üzücü” diye konuştu.

ABD’yi BM’ye şikâyet etti

İran, içişlerine karışmakla suçladığı ABD’yi Birleşmiş Milletlere şikâyet etti. 28 Aralık’ta Meşhed’de başlayan ve diğer şehirlere de sıçrayan eylemlere ABD Başkanı Donald Trump’tan destek mesajları gelmişti. Trump’ın “ABD’den büyük yardım göreceksiniz” paylaşımını yapmasının ardından İran’dan karşı adım geldi. BM Daimi Temsilcisi Gulamali Hoşru, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi. Hoşru, mektupta ABD’nin garip bir şekilde İran’ın içişlerine karıştığını dile getirdi. Mektupta, “ABD, ülkedeki protestolara desteğini dile getirerek uluslararası ilişkilerde ‘sınırı’ aşıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik ediyor” ifadelerine yer verildi. ABD, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Trump, son Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, “Yozlaşmış hükûmetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD’den büyük yardım göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Macron: Savaş çıkarıyorsunuz!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile diyalog içinde olunması gerektiğini söyledi. Macron “Birçok bakımdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın resmî açıklamaları neredeyse bizi savaşa götürecek” dedi