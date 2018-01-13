Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD müttefiki olan tüm ülkelerin İran'ın Ortadoğu'daki aktivitelerine karşı mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Trump, “Tüm müttefiklerimizi, bize destek vermeye ve İran’ın faaliyetine karşı koymaya çağırıyorum. Hizbullah’ı terörist örgüt olarak tanımalılar” dedi.

İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada Trump ayrıca uluslararası kamuoyuna hitaben, “İran Devrim Muhafızları ve silahlı uzantılarının finansmanına son verin” ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin, İran’ın füze programlarını engelleme ve özellikle Yemen yönünde silah yayılmasını önleme konusunda ABD’ye katılması gerektiğini dile getiren Trump, “Onlar (müttefikler), İran’ın kendi vatandaşlarının haklarının ihlaline son vermesi için baskı yapmalı ve İran diktatörlerini zenginleştiren kurumlarla işbirliğine son vermeli” dedi.