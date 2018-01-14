Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyaletin güvenlik sözcüsü Luis Alberto Rodriguez, 77 yaşındaki gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez'in Nuevo Laredo kentinde, yakınlarının bulunduğu aracı kullandığı sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Rodriguez'in hayatını kaybettiği saldırıdan araçtaki diğer kişilerin yara almadan kurtulduğu belirtildi. Geçmişte Diario de Nuevo Laredo gazetesi dahil yazılı basında çalışan Rodriguez'in, son dönemde haber sitelerinde köşe yazarlığı yaptığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işi nedeniyle öldürüldüğü kanıtlanırsa Rodriguez, bu yıl Meksika'da mesleğinden ötürü cinayete kurban giden ilk gazeteci olacak. Meksika'da geçen yıl 10 gazeteci öldürülmüştü.