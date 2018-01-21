Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı, Milletvekili Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, "Mike Pence, tüm bölgeyi yok etme vizyonu taşıyan tehlikeli bir şahıstır. Dolayısıyla Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri, Pence’in Knesset’teki konuşmasını boykot edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pence’ten de tehlikeli olduğuna işaret ettiği açıklamada, "Buraya kendisinden daha tehlikeli ve bölgemizin kontrolünü ele geçirmesinin engellenmesi gereken ırkçı bir adamın temsilcisi olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan 4 günlük Ortadoğu turuna Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek başladı.

Mısır ve Ürdün'ün ardından Pence'in Pazartesi günü İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi, Knesset'te konuşma yapması ve Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etmesi bekleniyor.

Pence'in ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongre'deki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 milletvekilinden oluşan Knesset’te 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 8 milyon 680 bin nüfuslu İsrail'de bir milyon 808 bin Filistinli Arap yaşıyor. Bu, nüfusun yüzde 20,8'ine tekabül ediyor.