Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan halterinin önemli ismi olan ve son olarak Naim Süleymanoğlu'nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelen Valerios Leonidis, ülkesinde işinden oldu. Yunanistan Halter Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin bu görevine son verildi.

RÜTBE DÜŞÜRDÜLER

Yunanistan halterinin rüya takımı denilen 1990'lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapan Pyrros Dimas, Leonidis'in işine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis'e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.

KARDEŞİNİ GÖREVE GETİRDİ

Kararın ülkede şaşkınlık yaşattığı, Komşu'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis'in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yaşattı. 90'larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis'in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.

SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Valerios Leonidis'in, kasım ayında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Skorer'e verdiği röportajın ardından cenaze için Türkiye'nin yolunu tutan ve Naim'in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmış, ancak kendisi bunları yalanlamıştı.