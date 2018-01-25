Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor" yorumunu yaptı. McGurk, YPG'nin örgütlenmesi ve silahlanması aşamasında büyük çaba sarf etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afrin'e yönelik operasyonun sınırlı tutulmasını, ABD güçleri ile TSK arasında çatışma ihtimaline karşı ihtiyatlı davranılmasını istemişti.