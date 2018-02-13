Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlan Kojagapanov, 2021 yılından itibaren pasaport ve kimliklerin Latin alfabesinde çıkarılacağını söyledi.

Kojagapanov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Latin alfabesine geçiş planının hazırlandığı belirterek, ilk aşamanın 2018-2020 dönemini kapsayacağını ve bu süreçte normatif ve hukuki çerçevenin yenilenmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Latince grafiğin temelinde doğru yazım kurallarının geliştirileceğine işaret eden Kojagapanov, Latin alfabesine geçiş için İT uygulamaların hazırlanacağını kaydetti.

Kojagapanov, Latin alfabesine geçişin ikinci aşamasının 2021-2023 dönemini kapsadığını dile getirerek, "Bu aşamada pasaportların, kimliklerin ve diğer belgelerin Latin alfabesinde verilmesi planlanıyor. Latin alfabesine geçiş için felsefeci uzmanların katılımıyla kurslar ve seminerler yapılacak." dedi.

Latin alfabesine geçişin üçüncü aşamasının da 2024-2025 yıllarında olacağını ifade eden Kojagapanov, bu aşamada devlet organlarının, eğitim kurumlarının ve devlet basın-yayın organlarının Latin alfabesine geçeceğini aktardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen yıl ekim ayında Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzalamıştı.