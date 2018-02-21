Berlin’deki Ostbahnhof tren istasyonunda şüpheli paket korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin, tren istasyonundaki şüpheli paketi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Federal polis yetkilileri, çantanın içerisinde ne olduğunu açıklamazken, tren seferleri iki saat aksadı.Almanya, olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerini arttırmış ve havaalanları başta olmak üzere büyük tren istasyonlarında polisler silahlı nöbet tutmaya başlamıştı.
Berlin’de şüpheli paket alarmı
21.02.2018 - 19:35 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir tren istasyonunda şüpheli paket bulundu. Paket nedeniyle ulaşımda iki saat aksama yaşandı.
Etiketler : Almanya,Berlin,şüpheli paket,
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