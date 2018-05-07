Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve geliştirme alanında, polis eğitimi alanında, veterinerlik alanında, yenilenebilir enerji ve doğalgaz alanında, çevre alanında varılan anlaşmalar imzalandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, "Demokrasiye saldırıldığı zaman, meclis bombalandığı zaman açık bir şekilde kınadık. Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız. Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oraya gelmek istemiyordu, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesininardından gelmeye başladılar." diye konuştu. Aleksandar Vuçiç, "Ben böyle bir karşılamayı hiç bir yerde yaşamadım, bu inanılmaz bir karşılamaydı. Türkiye Balkanlarda en büyük, en güçlü ülke. Türkiye'nin de ne düşündüğü önemli tabi." diye konuştu.