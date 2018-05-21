Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Haber Ajansının (NAN) verdiği habere göre, Nijerya İnsan Kaçaklığı ve Yasa Dışı Göçmenlik Benin Koordinatörü Godwin Obaseki, yaptığı açıklamada, son 4 ayda 100'den fazla çocuğun Libya'ya kaçırıldığını belirtti.

Obaseki, çocukların Avrupa'ya götürülme vaadiyle kaçırıldığını ifade ederek çocukların çoğunun nereye götürüleceğinden habersiz olduğunu kaydetti.

Ailelerin ve çocukların insan kaçakçılığına karşı uyanık olmaları çağrısında bulunan Obaseki, "Bundan sonra sizi Avrupa'ya götürmeyi teklif eden herkesi polise bildirin. Çünkü onlar sizi sadece Sahra Çölü ve Akdeniz'e götürüyorlar ve sonunda kendinizi Libya'da bulabilirsiniz." dedi.

Obaseki, yasa dışı seyahatler nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Raporlara göre, son 6 ayda yaklaşık 3 bin 400 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.