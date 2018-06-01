Yazılı açıklama yayımlayan May, “ABD’nin, AB’den çelik ve alüminyum  ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal  kırıklığına uğradım.” ifadesini kullandı.

May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak  için AB  ile iş birliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve İngiltere'nin  gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

ABD, AB ve İngiltere’nin dünyada daima açık ve adil ticaret  değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, “Bizim çelik  ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar,  ABD’nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere ABD  sanayisine de katkı sağlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma  sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada  ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.