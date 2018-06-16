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Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı: 7 yaralı
Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı: 7 yaralı
16.06.2018 - 19:33 |
Son Güncelleme:
16.06.2018 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi şehir merkezinde kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, olay nedeniyle 7 kişi yaralandı. Polis şoförün aracın kontrolünü kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Etiketler :
moskova,taksi,rusya,
564885
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/564885.aspx
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