Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basra kentinde protestolara neden olan işsizlik konusunun çözümü kapsamında İbadi, 10 bin memur ataması yapacağını duyurdu.

İbadi, Basra ve diğer güney kentlerindeki gösterilere neden olan su ve elektrik hizmetindeki sıkıntılara karşı da acil çözüm üretilmesi yönünde talimat verdi.

Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani de Basra’da başlayan gösterileri desteklediğini açıklayarak, hükûmete göstericilerin taleplerine karşı acil çözüm çağrısı yapmıştı.

Necef Havalimanı ulaşıma açıldı

Irak Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Sad el-Hadisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Örgütü tarafından Necef Havalimanı'nda seferlerin yeniden başlanmasına karar verildiğini söyledi.

Havalimanında güvenliğin sağlandığını dile getiren Hadisi, protestolar ve baskın sırasında meydana gelen zararın seferleri engelleyecek düzeyde olmadığını belirtti.

Havalimanında seferlerin yeniden başladığının duyurulmasıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Flydubai ve Ürdün Havayolları'nın uçuşlarını ertelediği açıklaması eş zamanlı gerçekleşti.

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu.

Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce, göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı yönetimini görevden almıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Öte yandan, Irak'ın güneyindeki Semava kentinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Musenna vilayeti Meclis Başkanı Haris Lehmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada Basra, Kerbela ve Necef illerinin ardından Musenna vilayetinin merkezi Semava kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini dile getiren Lehmud, protestolarda göstericilerden bir kişinin öldüğünü, aralarında bir güvenlik subayının da olduğu 50 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Lehmud göstericilerin yerel yönetim binaları ve çoğunluğu Şiilere ait olan siyasi parti binalarını ateşe verdiğini dile getirdi.

Lehmud, Musenna vilayet merkezinde sokağa çıkma yasağının ardından kente sükunetin hakim olduğunu söyledi.

Elektrik krizi Musul'u da etkiledi

Musul Elektrik Medya Müdürü Muhammed Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ve elektrik başta olmak üzere hizmetlerdeki aksaklıklara tepki olarak protestoların düzenlendiği bölgelerdeki açığı telafi edebilmek için Musul'daki elektrik kapasitesinin düşürüldüğünü belirtti.

Hamid, Elektrik Bakanlığının, diğer eyaletlerdeki açığı kapatabilmek için Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata düşürdüğünü söyledi.

Irak'ın petrol zengini vilayeti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Necef'in yanı sıra son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.