Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basına göre, 2008’de düzenlenen protesto gösterileriyle bağlantılı olarak "anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından iki ay tutuklama kararı verildi.

Koçaryan’ın avukatı Ruben Saakyan, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu.

2008’de ülkesinde çıkan olaylar nedeniyle hafta içi polise ifade veren Koçaryan ise suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu.

Ermenistan’da 2008’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'i polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.