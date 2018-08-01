Meksika'da Aueromexico Hava Yolları'na ait bir uçağın Durango eyaletinde düştüğü bildirildi. İlk edinilen bilgilere göre uçakta en az 80 kişi bulunuyordu. Yerel kaynaklar bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibininin gönderildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.
Meksika'da yolcu uçağı düştü
01.08.2018 - 00:48 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 00:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika'nın Durango eyaletinde yolcu uçağı düştü. Uçakta en az 80 kişinin bulunduğu bildiriliyor.
Etiketler : meksika,durango,
574252 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/574252.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER