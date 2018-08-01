Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da Aueromexico Hava Yolları'na ait bir uçağın Durango eyaletinde düştüğü bildirildi. İlk edinilen bilgilere göre uçakta en az 80 kişi bulunuyordu. Yerel kaynaklar bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibininin gönderildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.