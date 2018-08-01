Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişiklik yapmadı.
DOLAR NE TEPKİ VERDİ?
Güne 4.93 TL ile başlayan ve akşam saatlerinde 5.01 TL'yi gören dolar Fed kararı öncesi 4.97 TL seviyelerindeydi.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu.
High Frequency Eonomics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulunmuştu.
Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise FOMC’nin faizleri sabit tutacağı toplantının karar metninde kayda değer bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.
Capital Economics'in ABD ekonomisti Andrew Hunter da Fed'in faiz artırımı için eylül toplantısını bekleyeceği beklentisini paylaşmıştı.