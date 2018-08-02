Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde tarımsal ilaçlama yapan Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter su kanalına düştü. Düşen helikopterin pilotu yanarak can verdi.

TÜM ÇABASINA RAĞMEN PİLOT DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ

Rusya'nın tarım havzası olan Krasnodar bölgesine bağlı Novomyshastovskoy köyünde tarımsal ilaçlama yapan Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetti. Pilot, tüm çabasına rağmen helikopterin düşüşünü engelleyemedi. Helikopter köyün tarım arazisinin bulunduğu bir noktada su kanalına düştükten sonra patlayarak alev aldı. Olayı gören çiftçiler kurtarma ekiplerine haber verdi.

"PİLOT YANARAK CAN VERDİ"

49 yaşındaki helikopter pilotu olay yerinde yanarak can verdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında "Helikopter, tarım arazisine sert bir şekilde çarptı. Uçak tamamen yandı ve pilot yanarak can verdi" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken helikopterin Krasnodar bölgesinde yaşayan bir işadamına ait olduğu öğrenildi.