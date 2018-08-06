Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Friganas'ın  bakanlığa çağırılarak, Atina'nın geçen ay Rus diplomatlara ve vatandaşlarına  yönelik hasmane tavrı nedeniyle, mütekabiliyet gereği alınacak önlemler hakkında  nota verildiği belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin geçen ay yayınlanan ve diplomatik  kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini  tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır  dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da bir süre önce  yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yaptırım kararı aldığı 4 Rus diplomatın  diplomatik kuralları ihlal ettiğini kaydederek, "Uluslararası hukuku ihlal eden  hareketleri kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.