Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan kamuoyunda tartışmalara sebep olana ve 14 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan “Dengesiz” (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı. Beyaz Saray’daki günlerini anlattığı kitabında Trump’ı “ırkçı” olarak tasvir eden Newman, Trump’ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor. Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump’ın sunduğu “Çırak” adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump’ın Afro-Amerikalılar için “zenci” ifadesini birçok defa kullandığını gördüğünü belirtti. Newman ayrıca, Beyaz Saray’da Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti. Trump’ın “akli dengesinin kötüye gittiğini” iddia eden Newman, bir toplantıda Trump’ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü. Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017’de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine “sus payı” olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti. Trump ise Newman için “ayak takımı” ifadesini kullandı, iddiaları yalanladı.