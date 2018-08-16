Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, gerekli eğitimler tamamlandığında Menbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyelerin başlayacağını belirtti. ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın brifingine telekonferans yoluyla bağlanan Gedney, Menbiç'teki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menbiç'teki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Gedney, "Türk güçleri, Menbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor" dedi. Menbiç'teki devriyelerin artık rutin hâle geldiğini kaydeden Gedney, "Ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak. Hazır olduğumuzda ve (devriyeler için) eğitimler yapıldığında ortak devriyeleri uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.