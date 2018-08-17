Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, Brunson’ın serbest kalması durumunda, ABD’nin, Brunson’dan dolayı Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararlarını gözden geçireceğini söyledi. Sözcü Sanders, Beyaz Saray’daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yargılanmasına devam edilen Brunson’ın serbest kalması durumunda nasıl bir gelişmenin olabileceği şeklindeki bir soruya Sanders, şu cevabı verdi: Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson’ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve (ABD’nin gündeme getirdiği) diğer kişilerle ilgili Türkiye’ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz.

Bir diğer soru üzerine Sanders, ABD’nin Türkiye’ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin “ABD’nin ulusal güvenliğine” binaen getirildiğini, ancak Türkiye’nin ABD’ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise “misilleme” olduğunu savundu. “Türkiye’nin son misilleme kararını desteklemiyoruz” diyen Sanders, Türkiye’nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti.