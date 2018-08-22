Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı zor günler bekliyor... ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla ilgili New York'ta Federal Mahkemede yargılanıyor. Cohen’in vergi kaçırma ve kampanya bütçesiyle ilişkili 8 ayrı suçlamayı kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği belirtildi.

Cohen, seçim öncesinde porno yıldızı Stormy Daniels’ın susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti. Ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi vererek "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı" ifadesini kullandığı belirtildi. ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle kampanyada görev yapan önemli isimlerin, FBI tarafından sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani ise yaptığı açıklamada, "Devletin Michael Cohen'e karşı yürüttüğü suçlamalarda Başkan Donald Trump’a karşı herhangi bir yanlış iddia olduğuna dair bir suçlama olmadığını" kaydetti. Giuliani, soruşturmayı yürüten savcıya, Cohen'in söylediklerinin önemli bir bölümünün yalan ve iftiralarla dolu aldatmaca olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Virginia eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların “utanç verici” olduğunu söyledi.

Öte yandan hukukçular, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’ın yalan ve yanıltıcı beyanda bulunmaktan 5 yıldan fazla hapis cezası alabileceğini belirtiyor.