Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Yunanistan'ın resmi ajansı AMNA'nın, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlama, olay yerinden geçen bir araçtan atılan patlayıcı maddenin infilakı sonucu meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama, birçok avukatlık bürosu ve şirket ofisinin bulunduğu binanın yanı sıra çevredeki işyerleri ve araçlarda hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polisin incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.