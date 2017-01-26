Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'u 6-2 yendiği maçta beş golle geceye damga vuran Lukas Podolski sarı kırmızılılarda kalmak istediğini söyledi. "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor musun?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" yanıtını veren Podolski şöyle devam etti:

"Hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim hâlindeyiz, bu hafta neler olacağını göreceğiz. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes speküle ediyor. Birçok gazete benim için 'Türkiye'yi ve G.Saray'ı sevmiyor' şeklinde yalan haber yapıyor"

"BUNLARIN HEPSİ DEDİKODU

Podolski ailesi ile ilgili yapılan haberlere de tepki göstererek Hürriyet'e şu açıklamaları yaptı;

"Evimi boşalttığımı ve ailemin İstanbul'dan ayrıldığımı söyleyenler bile var. Bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. İnsanlar gerçekten senaryo yazmaya bayılıyor. Ailemi kimse tanımıyor, bilmiyor. Ben tanıyorum. Buradayım ve futbol oynuyorum. Evime gelirsiniz çay içeriz ve anlarsınız evde olduğumuzu. Tüm çıkan haberleri yalanlamakta uğraşsam başka bir iş yapmaya vaktim kalmaz. G.Saray'da mutsuz olduğumu hiçbir zaman söylemedim ve burada mutlu olduğumu daha önce de söylemiştim"

"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"

"24 Erzincanspor karşısındaki beş gollük performansını da değerlendiren Alman futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: Ben halen buradayım ve gördünüz maçlarıma çıkıp oynuyorum. Kupadaki 24 Erzincanspor karşılaşması benim için diğer maçlar gibiydi.Bir sakatlıktan çıktım. Oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü de önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ligde taraftarımızın ilk kez karşısına çıkacağız"