Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Bülent Kayabaş hayatını kaybetti. Bülent Kayabaş neden öldü, Bülent Kayabaş ölüm nedeni. Bülent Kayabaş kimdir? Yeşilçam'dan bize kalan usta isimler bir bir gidiyor. Şimdi de Bülent Kayabaş'ın acı haberi ile sarsıldık. Bir çok dizisi filmi olan sanatçı neden öldü.Bülent Kayabaş'ın ölüm sebebi açıklandı. Oyuncu, akciğer yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayata veda etti. Bülent Kayabaş'a dair tüm merak ettiklerinizi "Bülent Kayabaş hayatını kaybetti! (Bülent Kayabaş NEDEN ÖLDÜ) Bülent Kayabaş kimdir?" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Tam adı Osman Bülent Kayabaş'dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh'yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.



Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen'in,Cevat Fehmi Başkut'un 'Buzlar Çözülmeden' adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı 'Bir Kış Masalı' adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis'te evlendi.

Yaz tatillerini Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde geçirmektedir.