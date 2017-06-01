Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. McGurk, terör örgütü PYD/PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri ile çalışacaklarını tekrarlarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da YPG’ye araç silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını duyurdu. ABD’nin terör örgütü YPG’yi tercih etmesine Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu tepki gösterdi. Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunan Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec’le görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu’na bu konudaki görüşü soruldu.

YPG’YE DESTEK BÜYÜK RİSK

Çavuşoğlu “YPG’ye verilen ya da verilecek destek konusunda bizim tutumumuz son derece nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Washington ziyaretimizde Türkiye’nin bu konudaki tutumunu ve endişelerini net bir şekilde dile getirmiştir. YPG’ye verilen desteğin, Suriye’nin geleceği için ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu da vurguluyoruz. Aynı şekilde bir terör örgütüne verilen silah, sadece Türkiye’ye karşı değil; tüm insanlığa karşı kullanılabilir. Bir terör örgütüyle mücadelede, YPG gibi bir terör örgütüyle iş birliğinin mahsurlarını anlatıyoruz. Suriye’nin geleceğinde istikrarı arıyorsak bu yanlışlardan dönmemiz lazım. ‘Geçici ortaklık’ diye bir şey olmaz. Menbiç’te de bunu gördük ve geçmişteki hatalarımızdan ders almamız lazım.”