Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin sömestr tatili heyecanı giderek artıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada 15 tatil yani sömestr tatiline dair detayları ilgili kişilere verdi. Son zamanların öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan sömestr tatili hakkında detayları bilgileri almak için haberimize göz atabilirsiniz. Peki sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil hangi ay yapılacak? sorularının cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

TEKLİ EĞİTİM GELİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), orta vadeli programda da yer alan ikili eğitimden tekli eğitime geçiş kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlıkça 2018 yılı bütçesiyle ilgili hazırlanan kitapçıkta yer alan bilgiye göre, 2019’a kadar tüm okulların ikili öğretimden tekli öğretime geçiş için arsa ihtiyacı arttı. MEB, bu hedefin gerçekleştirilmesi için arsa ihtiyacını karşılamak amacıyla kamulaştırma işlemlerine hız verdi.

MEB, mevcut eğitim kurumları ve imar planlarındaki eğitim alanlarıyla ilgili güncel coğrafi verilerin toplanarak, veri tabanında saklanması ve karar destek mekanizması oluşturulmasını da amaçlıyor.

Büyükşehirlerde devam eden yeniden yapım danışmanlık hizmetlerinin 2018 içerisinde tamamlanacağını öngören Bakanlık, yapım işlerinin devamını sağlamak ve 2019'da ülke genelinde tekli eğitime geçiş hedefini gerçekleştirilmek için Türkiye genelinde yeniden yapım danışmanlık hizmetlerinin ihale edilmesi ve başlatılmasını planlıyor.

Bakanlık, yeni eğitim yapılarının güvenli, ekonomik, estetik, konforlu, herkes için erişilebilir olmasını sağlayacak şekilde, enerji, tasarruf ve hijyen koşullarının da ön planda tutulduğu yeni tip projeler üretecek. Yeni okul projeleri, modern ve estetik mimari görünüme de sahip olacak.

Tip projelerin elde edilmesiyle Türkiye'de farklı ısı ve iklim bölgelerine uygun elektromekanik projelerin yanı sıra farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarına göre de statik açıdan alternatifli projeler geliştirilecek.

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır”