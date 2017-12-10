İstanbul'da iptal olan seferler ile ilgili haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz. Vatandaş haftasonunu değerlendirebilmek için planlar yaparken dünden beri etkili olan lodos planları iptal ettirdi. Herkes, İstanbul'da iptal olan seferler diye aratırkan İDO-BUDO seferleri ne zaman yapılacak diye de merak ediyor. Peki 10 Aralık Sefer İptalleri olan seferler hangileri? İstanbul bu sabah yağışlı bir havaya uyandı. Şiddetli yağış ve lodosun ardından birçok ilçede ağaçlar devrildi, sokaklarda kalanlar ise zor anlar yaşadı. İstanbul'un yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda da ulaşımın durduğu haberi geliyor. İşte 10 Aralık iptal olan seferler haberleri...
HAREM-SİRKECİ SEFERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.
İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:
09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü
15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
GECE BOYU LODOS ETKİLİ OLDU
İstanbul’da gece boyunca lodos etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.