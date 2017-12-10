Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da iptal olan seferler ile ilgili haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz. Vatandaş haftasonunu değerlendirebilmek için planlar yaparken dünden beri etkili olan lodos planları iptal ettirdi. Herkes, İstanbul'da iptal olan seferler diye aratırkan İDO-BUDO seferleri ne zaman yapılacak diye de merak ediyor. Peki 10 Aralık Sefer İptalleri olan seferler hangileri? İstanbul bu sabah yağışlı bir havaya uyandı. Şiddetli yağış ve lodosun ardından birçok ilçede ağaçlar devrildi, sokaklarda kalanlar ise zor anlar yaşadı. İstanbul'un yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda da ulaşımın durduğu haberi geliyor. İşte 10 Aralık iptal olan seferler haberleri...

HAREM-SİRKECİ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.

İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

GECE BOYU LODOS ETKİLİ OLDU

İstanbul’da gece boyunca lodos etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.