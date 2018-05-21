Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram en genç , Mardin 4.sıradan aday gösterilen Ahmet Munip Yıldızoğlu ise 70 yaşında en yaşlı milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

AK Parti'nin mevcut 167 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yeniden aday gösterildi.AK Parti'de 126 kadın milletvekili adayı listede kendisine yer bulurken, 474 erkek adaya listelerde yer verildi.